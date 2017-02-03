Наличие проблемы суицидов в Кыргызстане боятся признать

«Мы боимся признать наличие проблемы суицидов», - заявила сегодня журналистам социальный работник Назгуль Кулова.

«Я специально посмотрела данные статкомитета. Вы ни в одном из отчетов не найдете слово «самоубийство». В них написано «намеренное самоповреждение». Возможно, станет легче, если знать, что проблема есть. Самоубийство – вторая основная причина смертности подростков от 15 до 19 лет во всем мире, а в Японии – первая. Это суперразвитая страна, но пока не может справиться с проблемой», - сказала Назгуль Кулова.

«Если мы признаем, что такая проблема есть, мы наконец-то сможем ее решить», - считает соцработник.

«В последнее время подняли вопрос нехватки школьных психологов. Но есть достаточно специальных руководств для учителей школ, для всего школьного персонала, врачей и даже пожарных, - добавила Назгуль Кулова. - Был случай, когда девочка сначала порезала себе вену. Врач забинтовал ей руку и отпустил, девочка вернулась домой и спрыгнула с крыши. А если бы медик поговорил с ней?»