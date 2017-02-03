«Онугуу-Прогресс» называет отставку правительства собственной инициативой

«Фракция «Онугуу-Прогресс» поддерживает отставку правительства, но это наша собственная инициатива, отдельная от «Ата Мекена», - заявил ИА «24.kg» лидер фракции Бакыт Торобаев после обсуждения данного вопроса в закрытом режиме.

Что же касается отставки спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, то, по словам Бакыта Торобаева, фракция «Онугуу-Прогресс» не пришла к единому мнению. Однако он уточнил, что, обсуждая вопрос, он, как лидер, «почувствовал, что большинство депутатов за отставку торага».

Бакыт Торобаев также добавил, что к нему уже подходили из других фракций и просили поддержать инициативу «РАЖ», но он никакого ответа не дал.