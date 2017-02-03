Отставка правительства Кыргызстана. Сколько голосов необходимо

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев рассказал ИА «24.kg», сколько голосов необходимо для отставки правительства Кыргызстана.

По его словам, сегодня на заседании фракции депутаты утвердили свою позицию: работа правительства по вступлению республики в Евразийский экономический союз неудовлетворительна.

«Экономика терпит убытки. Сама идея союза дискредитирована. Наша фракция голосовала за вступление в ЕАЭС, но прошло 1,5 года, и Кыргызстан не готов. Правительство не может сказать, когда экономика будет готова», - сказал Омурбек Текебаев.

Вопрос о недоверии правительству не может рассматриваться Жогорку Кенешем за шесть месяцев до очередных выборов президента.

Глава «Ата Мекена» рассказал, что на следующей неделе начнется сбор подписей за отставку кабинета министров.

Для того чтобы включить вопрос в повестку дня, необходимо собрать не менее 40 голосов. Постановление о выражении недоверия правительству принимается большинством голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. То есть «за» должны проголосовать минимум 61 депутат.

Омурбек Текебаев отметил, что многие нардепы согласны подписать вотум недоверия правительству, но еще готовятся документы для этого.