Кодекс о проступках подписал президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс о проступках. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что президент сегодня утвердил новый Уголовный кодекс Кыргызстана. Он принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2016 года.

Главными направлениями нового Уголовного кодекса являются идеи гуманизации правосудия, отход от репрессивных мер уголовно-правового воздействия, разработка и внедрение новых механизмов воздействия на осужденного в целях его ресоциализации.

В действия вводятся не только Уголовный кодекс, но и Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и закон об основах амнистии и порядке ее применения от 24 января 2017 года.

Законы вступят в силу с 1 января 2019 года.