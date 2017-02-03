Недостатки в работе милиции Кыргызстана назвал премьер-министр

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал недостатки в работе правоохранительных органов. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Министерства внутренних дел по итогам 2016 года.

Глава правительства положительно оценил позицию руководства МВД. Премьера впечатлил самокритичный анализ деятельности ведомства и сотрудников органов внутренних дел. Однако тут же назвал недостатки:

Плохая раскрываемость краж.

Недостаточная борьба с организованной преступностью.

Раскрываемость преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом.

Отсутствие результатов после образования Патрульной милиции.

Халатность и безответственность.

Недостаточный профессиональный уровень отдельных сотрудников милиции.

Взяточничество и отсутствие контроля со стороны руководства подразделений органов внутренних дел.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что основными задачами МВД являются реформа системы правоохранительных органов, оптимизация деятельности ОВД, сокращение численности центрального аппарата МВД и областных управлений, увеличение числа участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних в городах, районах и селах.

Премьер-министр указал на важность пересмотра кадровой политики для предоставления равных перспектив и возможностей карьерного роста сотрудникам, учитывая их профессиональные качества.