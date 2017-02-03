Новый депутат придет в Жогорку Кенеш

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В парламенте Кыргызстана появится новый депутат.
Сегодня нардепа от фракции СДПК Искендера Кадыркулова назначили новым генеральным директором ОАО «Северэлектро».
Вместо него может прийти Айнура Осмонова, которая идет под номером №48 следующей по списку кандидатов в депутаты от Социал-демократической партии, представленному в ЦИК КР.
Айнура Осмонова окончила учетно-экономический факультет Кыргызского государственного университета Бишкека и юридический факультет Международного университета Кыргызстана. Работала на разных должностях в нескольких банках страны.
В Центризбиркоме ИА «24.kg» сообщили, что депутатский вопрос рассмотрят на следующей неделе. По их данным, после Айнуры Осмоновой следует Канат Керезбеков, а за ним Икрамжан Илмиянов.
URL: http://www.24.kg/vlast/44400/