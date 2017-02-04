Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На минувшей неделе в Кыргызстане кадровые изменения затронули аппарат президента, правительства, Жогорку Кенеш, акимиаты и некоторые ведомства.

Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана.

Эльвира Сариева родилась 27 августа 1975 года в селе Нововознесеновка Ак-Суйского района. Окончила с отличием Бишкекский гуманитарный университет, в 2000 году - British Broadcasting Corporation, в 2002-м - Академию управления при президенте КР, в 2012-м - Юридическую академию при правительстве КР.

С 2012 по 2014 год - депутат Бишкекского городского кенеша, в 2014-м - вице-премьер-министр, в 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку. Последняя должность – заведующая отделом социальной политики аппарата президента КР.

Айзаду Субакожоеву назначили завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана.

Айзада Субакожоева родилась в 1979 году во Фрунзе.

В 2001-м окончила Бишкекский гуманитарный университет, факультет востоковедения и международных отношений, в 2004-м — Пекинский университет, факультет международных отношений.

2004–2006 — преподаватель кыргызско-китайского факультета Бишкекского гуманитарного университета;

2005–2006 — исполнительный директор центра китайского языка при Бишкекском гуманитарном университете;

2006–2007 — на конкурсной основе принята на работу в Министерство иностранных дел КР на должность третьего секретаря департамента консульской службы;

2007–2009 — третий секретарь Департамента восточных стран МИД КР;

2009–2013 — атташе, третий секретарь Посольства Кыргызстана в КНР;

2013–2015 — третий секретарь, второй секретарь и первый секретарь Департамента сопредельных стран МИД КР;

2015–2016 — эксперт отдела внешней политики аппарата президента КР;

2016 — заведующая ситуационно-аналитическим сектором отдела внешней политики аппарата президента.

Миру Карыбаеву назначили советником президента.

Мира Карыбаева родилась в городе Фрунзе. В 1989 году с отличием окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета, кандидат философских наук.

1989-1992 – старший лаборант, преподаватель в Кыргызском государственном национальном университете;

с 1992 года младший научный сотрудник Национальной академии наук КР, ученый секретарь Центра научных исследований Национальной академии наук КР;

1996-2004 – координатор Фонда имени К.Аденауэра по КР;

с 2000 года – доцент Академии управления при президенте КР;

с 2008-го – координатор неформальной сети НПО «Женская законодательная инициатива»;

с ноября 2010-го – эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения администрации президента КР, заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента;

2010 - завотделом по вопросам этнического развития, религиозной политики и связям с общественностью аппарата президента КР;

2015 - завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента;

с сентября 2016-го - заместитель руководителя аппарата президента.

В Кыргызстане сменились заместители министра образования и науки.

Освобождены от должностей Нурмамат Эсенкулов (курировал высшее образование) и Токтобубу Ашымбаева (отвечала за школьное образование).

Нурмамат Эсенкулов проработал в должности с декабря 2015 года. Токтобубу Ашымбаева в октябре 2016 года за ненадлежащее исполнение своих обязанностей получила выговор, в январе 2017-го на заседании профильного комитета она отвечала на вопросы депутатов ЖК. Нардепы остались недовольны.

Их должности заняли Салидин Калдыбаев и Кудайберди Кожобеков.

Салидин Калдыбаев родился в 1958 году. В 1980 году окончил математический факультет Кыргызского государственного университета имени 50-летия СССР. В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и практика педагогических измерений» по специальности общая педагогика, история педагогики и образования.

1987-1991 - Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР, преподаватель кафедры методики преподавания математики математического факультета;

1994-1996 - Кыргызский институт образования, заведующий кабинетом информатики;

1996-1998 - Национальный центр тестирования КР, заместитель директора;

с 1998 года работает на различных должностях в Нарынском государственном университете и в марте 2010-го становится его ректором.

Кудайберди Кожобеков окончил Ошский государственный университет, физико-математический факультет, кандидат физико-математических наук, доцент.

До назначения работал проректором по учебной работе ОшГУ.

Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана.

Ранее президент освободил в связи с переходом на другую работу от должности Аалы Карашева, проработавшего с 14 апреля 2016 года. Он получил мандат депутата Жогорку Кенеша от партии СДПК.

Мурат Джакыпбаев назначен заместителем председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

В прошлом месяце назначен новый глава ГСБЭП, теперь и его заместитель. Ранее Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении от должности Женишбека Касымова.

Чынара Мамидинова освобождена от должности статс-секретаря Министерства юстиции Кыргызстана.

Основанием для этого послужило представления министра юстиции Кыргызской Республики от 30 января 2017 года постановление Совета по государственной, гражданской и муниципальной службе от 27 января 2017 года №3.

Кадровые изменения в структуре мэрии Оша.

В Департаменте индивидуального жилищного строительства, землепользования и по жилищным вопросам мэрии города Оша назначен и.о. директора.

Совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» избрал председателем правления – президентом компании Нурлана Мадаминова.

НурланМадаминов исполнял обязанности председателя правления с декабря 2016 года.

В ФУГИ сменился заместитель руководителя.

Сооронбай Жээнбеков освободил Назгуль Кайыпову от должности заместителя председателя Фонда по управлению государственным имуществом согласно поданному заявлению. На посту она проработала чуть более пяти месяцев.

Другим распоряжением главы кабмина вакантное место занял Бакытбек Мураталиев. Ранее он занимал должность начальника управления аренды и использования государственного имущества в ФУГИ.

Искендер Кадыркулов назначен руководителем ОАО «Северэлектро».

Прежний руководитель Аскар Эшимбеков освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов, почти 30 чиновников получили взыскания.

Уволили акима Сокулукского района Чуйской области Аманкана Кенжебаева, акима Кеминского района Тынарбека Супатаева и главу государственной администрации Манасского района Таласской области Нурака Качкынбаева.

Сооронбай Жээнбеков за ненадлежащее исполнение обязанностей и поручений руководства ряду чиновников объявил замечания и выговоры. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову объявили выговор.

Взыскание Фархату Беманбетову объявлено за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Фархад Бекманбетов назначен в феврале 2016 года.

Минтранс не продлил контракт с директором ГРИП.

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана не продлило контракт с директором Группы реализации инвестиционных проектов Кубанычбеком Мамаевым.

По собственному желанию ушел глава Дирекции по работе с Исламским банком развития Эркин Жумалиев. На вакантные должности объявили конкурсы.

ИА «24.kg» неоднократно рассказывало о недостатках в работе директора Группы реализации инвестиционных проектов.

О кадровых перестановках с 23 по 29 января читайте здесь.