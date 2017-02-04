Темир Сариев: В Кыргызстане не должно быть деления на Север и Юг

«Не должно быть деления на Север и Юг, по национальному или какому-то другому признаку. Мы единый народ – кыргызстанцы, и все должны чувствовать себя комфортно в этой стране», - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр КР Темир Сариев.

«Все начинается с порядка и дисциплины. Стране нужны мир и согласие», - сказал он.

«Мир полон вызовов, и мы должны находить правильные ответы на них. Мы находимся в центре Евразийского региона, и это делает нашу страну привлекательной для разного рода провокаций. Ответом на них является стабильная, без шараханий внешняя политика. Жить со всеми ближайшими соседями в мире и сотрудничать со всем остальным миром – так мы должны поступать», - отметил Темир Сариев.

«Все мы понимаем, что стоим на пороге значительных перемен в нашей стране, на пороге президентских выборов, которые будут определять основные направления развития Кыргызстана в ближайшие годы», - добавил экс-глава кабмина.