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Темир Сариев о формуле успеха и диктатуре закона

4/02/17 11:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Есть такое выражение: если в стране хорошо, то это заслуга народа, если плохо – то вина государственной власти», - сказал сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев.

 

«Некоторые говорят, что нужно менять законы, и тогда все изменится в лучшую сторону. Возможно, это тоже надо делать, но главное – заставить работать уже действующие законы. Нужна диктатура закона, когда он для всех одинаков. Система, где законы работают избирательно, не дает результата», - подчеркнул он.

 

«Для того чтобы народ жил лучше, необходимо проводить реформы по сокращению бюрократического аппарата и чиновничьих барьеров. Получить справку или паспорт, открыть бизнес, зарегистрировать недвижимость, получить любую другую госуслугу – все эти процессы должны быть легкими и удобными для граждан. Никакой волокиты, бюрократии и тем более коррупции. Мы должны сломать и убрать эти негативные явления из нашей жизни», - добавил Темир Сариев.

 

«Формула успеха в госуправлении проста: сочетание эффективно функционирующего государственного аппарата и ответственного гражданского общества», - отметил экс-премьер.

URL: http://www.24.kg/vlast/44415/

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