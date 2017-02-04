RSS
facebookfacebookgoogale+
Игры депутатов: от альчиков до кок-бору
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 4 февраля 2017 года. Суббота. Бишкекское время 11:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС Темир Сариев считает правильным

4/02/17 11:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Вступление Кыргызстана в ЕАЭС было правильным шагом», - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр республики Темир Сариев.

 

«Нас много критикуют, что не надо было этого делать, что проблемы для наших товаров на границе никуда не исчезли и так далее. Если бы мы не вступили в Евразийский союз, то проблем на границе было бы не меньше, а значительно больше. Да, некоторые преграды пока есть, но у нас появилась системная, оформленная соглашениями возможность постепенно снять все эти вопросы. При этом мы вошли в ЕАЭС с лучшими условиями, чем некоторые другие члены», - сказал экс-глава кабмина.

 

«Вступление в ЕАЭС - это открытие новых возможностей, а дальше все зависит от нас. Уже сейчас начинают проявляться первые положительные результаты этого. Наши граждане имеют преференции на рынке труда в России, а экспортеры молочной и швейной продукции начали постепенно наращивать свой экспорт», - добавил Темир Сариев.

URL: http://www.24.kg/vlast/44417/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ