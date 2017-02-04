Вступление Кыргызстана в ЕАЭС Темир Сариев считает правильным

«Вступление Кыргызстана в ЕАЭС было правильным шагом», - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр республики Темир Сариев.

«Нас много критикуют, что не надо было этого делать, что проблемы для наших товаров на границе никуда не исчезли и так далее. Если бы мы не вступили в Евразийский союз, то проблем на границе было бы не меньше, а значительно больше. Да, некоторые преграды пока есть, но у нас появилась системная, оформленная соглашениями возможность постепенно снять все эти вопросы. При этом мы вошли в ЕАЭС с лучшими условиями, чем некоторые другие члены», - сказал экс-глава кабмина.

«Вступление в ЕАЭС - это открытие новых возможностей, а дальше все зависит от нас. Уже сейчас начинают проявляться первые положительные результаты этого. Наши граждане имеют преференции на рынке труда в России, а экспортеры молочной и швейной продукции начали постепенно наращивать свой экспорт», - добавил Темир Сариев.