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Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана

4/02/17 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана. Не для этого мы боролись в 2010 году и рисковали жизнью», - заявил сегодня на конференции в Бишкеке бывший премьер-министр КР Темир Сариев.

 

«Этот переход, трансформация власти должна пройти, и мы должны привить новую культуру. Народ не потерпит преемника. Он будет сам решать, кто будет следующим президентом», - сказал он.

 

При этом Темир Сариев отметил: опросы показывают, что люди готовы продать свои голоса. «Это очень плохо. И мне иногда стыдно и злость берет, когда человек, который сам подкупал, использовал различные схемы, от «каруселей» до конечных итогов на городских выборах, начинает говорить о чистоте выборов. Не хочу пока называть фамилий, но придет время, я назову», - подчеркнул он.

URL: http://www.24.kg/vlast/44424/

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