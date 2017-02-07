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Власть

Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

Бывший премьер-министр Темир Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Резолюцию о выдвижении Темира Сариева приняли сегодня на конференции политической партии «Акшумкар» ее делегаты.

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Темиру Сариеву 54 года. В 2000–2007 годах — депутат Жогорку Кенеша, с апреля по июнь 2010-го занимал пост заместителя председателя временного правительства, министра финансов. С 24 декабря 2011 года возглавлял Минэконом. 30 апреля 2015 года парламент одобрил кандидатуру Сариева на пост премьер-министра страны. 11 апреля 2016-го он подал в отставку.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44425/
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