Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

Бывший премьер-министр Темир Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Резолюцию о выдвижении Темира Сариева приняли сегодня на конференции политической партии «Акшумкар» ее делегаты.

Полномочия действующего главы государства Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекают осенью 2017 года