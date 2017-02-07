В 2017 году в Кыргызстане посевы составят 1 миллион 203 тысячи гектаров

В 2017 году в Кыргызстане площадь посевов составит 1 миллион 203 тысячи 600 гектаров , это на 9 тысяч 100 гектаров больше, чем в 2016-м . Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сказал первый вице-премьер министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, в 2016 году не было засеяно 28 тысяч 700 гектаров озимых.

Как отметил в своем выступлении Мухамметкалый Абулгазиев, для поддержки сельхозпроизводителей в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства 5» несколько банков будут выдавать крестьянам льготные кредиты.

«В течение года будет финансирование на общую сумму 700 миллионов сомов, из которого для сельхозпроизводителей, ориентированных на экспорт, будут выдавать кредит под 6 процентов годовых на 36 месяцев. Для животноводов под 10 процентов на 18 месяцев, для полевых работ — под 10 процентов сроком на 24 месяца», — сказал докладчик.

По его словам, выплата льготных кредитов начнется после 6 месяцев со дня получения.

Как отметил первый вице-премьер , правительство намерено провести подробный анализ кредитов, выданных с 2011 года на развитие сельского хозяйства, и их эффективность.

«Часто говорили, что кредиты, взятые на развитие животноводства, использовались для торговли. Необходимо разобраться во всем», — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.