В 2017 году в Кыргызстане посевы составят 1 миллион 203 тысячи гектаров

В 2017 году в Кыргызстане площадь посевов составит 1 миллион 203 тысячи
По его словам, в 2016 году не было засеяно 28 тысяч
Как отметил в своем выступлении Мухамметкалый Абулгазиев, для поддержки сельхозпроизводителей в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства 5» несколько банков будут выдавать крестьянам льготные кредиты.
«В течение года будет финансирование на общую сумму 700 миллионов сомов, из которого для сельхозпроизводителей, ориентированных на экспорт, будут выдавать кредит под 6 процентов годовых на 36 месяцев. Для животноводов под 10 процентов на 18 месяцев, для полевых работ — под 10 процентов сроком на 24 месяца», — сказал докладчик.
По его словам, выплата льготных кредитов начнется после 6 месяцев со дня получения.
Как отметил первый
«Часто говорили, что кредиты, взятые на развитие животноводства, использовались для торговли. Необходимо разобраться во всем», — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.