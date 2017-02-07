Качество деклараций о доходах чиновников Кыргызстана оставляет желать лучшего

Качество сданных деклараций о доходах чиновников Кыргызстана оставляет желать лучшего. Многие из них заполнены некорректно. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный специалист Государственной кадровой службы, ответственная за политические должности, Жанара Иманалиева.

По ее словам, чаще всего декларанты, ранее занимавшие политические должности, указывают, что они пенсионеры, а не экс-министры . Отмечаются некорректные сроки подачи декларации.

Чиновники активно сдают декларации о доходах, однако назвать их конкретное число пока не можем, так как срок подачи завершается 1 марта. До 1 мая мы позволяем внести корректировки.

Чиновники активно сдают декларации о доходах, однако назвать их конкретное число пока не можем, так как срок подачи завершается 1 марта. До 1 мая мы позволяем внести корректировки. Жанара Иманалиева

Она отметила, что некоторые руководители госорганов заранее предупредили, что не смогут вовремя сдать декларацию из-за командировок, больничных или отпусков.

ГКС утвердила график сдачи деклараций. Так, депутаты должны отчитаться по доходам до 14 февраля, чиновники министерств — до 6 февраля, управлений делами президента и правительства — до 7 февраля, аппарата правительства — до 8 февраля, аппарата президента — до 17 февраля.

Обнародуют декларации только в мае.