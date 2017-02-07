В 2017-м в Кыргызстане цену на удобрения могут снизить до $170 за тонну

В Кыргызстане в 2017 году для крестьян цену на удобрения могут снизить до $170, в прошлом году она доходила до $220. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сказал первый
По его словам, в связи с улучшением отношений с Узбекистаном соседняя страна выразила готовность рассмотреть вопрос снижения цены.
Как он отметил, потребность страны в удобрениях составляет 340 тысяч тонн, но в
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Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что готовится законопроект по поддержке семеноводческих хозяйств.
Кроме того, в республике на сегодня созданы 32