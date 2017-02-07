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Власть

В 2016 году в Кыргызстане посевы зерновых сократились на 13 тысяч гектаров

В 2016 году в Кыргызстане посевы зерновых сократились на 13 тысяч гектаров. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша сказал министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, «связано это с тем, что многие крестьяне не получают необходимого количества урожая». «Предлагаем переходить на другие виды посевов, в частности, выращивание плодовых», — сказал министр.

«До 300–400 тысяч тонн зерна наша страна получает из соседних республик, около 1 миллиона 100 тысяч тонн производим сами, требуется 1 миллион 900 тысяч тонн. Страна не сможет полностью себя обеспечить зерном», — сказал Нурбек Мурашев.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44455/
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