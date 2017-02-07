05:41
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Власть

На Суусамыре 150 тысяч гектаров земли заросло сорняками

«На Суусамыре 150 тысяч гектаров земли заросло сорняками», — сказал на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Кенжебек Бокоев.

Он поинтересовался, сколько из 50 тысяч гектаров было освоено богарных земель, которые были запланированы в Национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 годы, и как эту проблему собирается решать Минсельхоз.

«На 2013–2016 годы было запланировано освоить 9 тысяч 300 гектаров богарных земель, фактически освоено 4 тысячи 553 гектара», — сказал директор департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев.

Он уточнил, что «на освоение потребуется 2 миллиарда 900 миллионов сомов».

«Департамент химизации нашел донорские средства и запланировал обработку 50 тысяч гектаров в июне—июле 2017 года», — сказал министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

Как отметил глава Минсельхоза, из-за того, что сорняками заросли большие площади, они в этом году не смогут справиться с проблемой полностью.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44470/
просмотров: 731
Версия для печати
Материалы по теме
Земельные наделы получат около 242 тысяч человек в результате развития ирригации
Обеспечить себя сахаром Кыргызстан сможет в 2017 году
В 2016 году в Кыргызстане посевы зерновых сократились на 13 тысяч гектаров
В 2017-м в Кыргызстане цену на удобрения могут снизить до $170 за тонну
В 2017 году в Кыргызстане посевы составят 1 миллион 203 тысячи гектаров
Не помогает сельскому хозяйству правительство Кыргызстана
Чуть более $1 миллиарда от стран-доноров получил Кыргызстан на развитие аграрного сектора с 1992 года
Поправки об аренде участков в парках депутаты парламента не поддержали
Страховые взносы для фермеров Кыргызстана посчитают по размеру сельхозугодий
Депутат предложил для поддержки фермеров сократить бюджет ЖК, а не отбирать эти деньги у школ
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Темир Сариев будет баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности