«На Суусамыре 150 тысяч гектаров земли заросло сорняками», — сказал на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Кенжебек Бокоев.

Он поинтересовался, сколько из 50 тысяч гектаров было освоено богарных земель, которые были запланированы в Национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 годы, и как эту проблему собирается решать Минсельхоз.

«На 2013–2016 годы было запланировано освоить 9 тысяч 300 гектаров богарных земель, фактически освоено 4 тысячи 553 гектара», — сказал директор департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев.

Он уточнил, что «на освоение потребуется 2 миллиарда 900 миллионов сомов».

«Департамент химизации нашел донорские средства и запланировал обработку 50 тысяч гектаров в июне—июле 2017 года», — сказал министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.