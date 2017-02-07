«На Суусамыре 150 тысяч гектаров земли заросло сорняками», — сказал на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Кенжебек Бокоев.
Он поинтересовался, сколько из 50 тысяч гектаров было освоено богарных земель, которые были запланированы в Национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 годы, и как эту проблему собирается решать Минсельхоз.
«На 2013–2016 годы было запланировано освоить 9 тысяч
Он уточнил, что «на освоение потребуется 2 миллиарда 900 миллионов сомов».
«Департамент химизации нашел донорские средства и запланировал обработку 50 тысяч гектаров в июне—июле 2017 года», — сказал министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.
Как отметил глава Минсельхоза,