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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша реформ в системе образования не видят

«Реформ в системе образования не видно, особенно в регионах», — заявила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

«Те же учебники количественно есть, а качественно нет. Внутри ошибки, разногласия. Книги лежат на шкафах, школы заказывают и пользуются российскими книгами», — сказала она.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что в основном на качестве образования сказывается квалификация учителя. «Сейчас разрабатывается пакет документов по аттестации учителей, по итогам которой будут присваиваться категории. В целом со стороны государства системе образования уделяется много внимания. С 2011 года бюджет увеличился почти вдвое, составив 28 миллиардов сомов. Строятся новые школы. Но качество учебников оставляет желать лучшего», — признала министр.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44485/
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