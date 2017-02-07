Депутаты Жогорку Кенеша реформ в системе образования не видят

«Реформ в системе образования не видно, особенно в регионах», — заявила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

«Те же учебники количественно есть, а качественно нет. Внутри ошибки, разногласия. Книги лежат на шкафах, школы заказывают и пользуются российскими книгами», — сказала она.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что в основном на качестве образования сказывается квалификация учителя. «Сейчас разрабатывается пакет документов по аттестации учителей, по итогам которой будут присваиваться категории. В целом со стороны государства системе образования уделяется много внимания. С 2011 года бюджет увеличился почти вдвое, составив 28 миллиардов сомов. Строятся новые школы. Но качество учебников оставляет желать лучшего», — признала министр.