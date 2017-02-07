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Власть

Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша

Парламентская фракция «Республика Ата-Журт» поменяла свое решение отозвать спикера Жогорку Кенеша. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ее лидер Омурбек Бабанов.

Он провел переговоры со спикером Чыныбаем Турсунбековым и пояснил, что пришел к взаимопониманию.

«Политика делает невозможное возможным. Мы обсудили вопросы регламента. Представительство всех партий в комитетах должно быть пропорциональным. Каждому депутату должно предоставляться одинаковое количество времени для выступления. Не спикер одной партии, а всего парламента. Мы отозвали свое решение отозвать торага ЖК. Лучше худой мир, чем хорошая война», — сказал Омурбек Бабанов.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44493/
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