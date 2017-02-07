Школьных учителей в Кыргызстане обяжут получать категории

В Кыргызстане все учителя будут обязаны пройти аттестацию и получить категорию. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Депутат Евгения Строкова напомнила, что еще в 2016 году в бюджете предусмотрели деньги на доплату учителям за категории. «К марту 2017 года уже должны были присвоить категории и повысить зарплату педагогам. Почему этого еще не произошло?» — спросила нардеп.

«В бюджете были предусмотрены средства. В пилотных школах процедура аттестации уже прошла. Но выявлены некоторые проблемы. В частности, в равные условия поставили молодых специалистов, которые только окончили институт, и тех, кто отработал уже по 30 лет. А во-вторых , аттестация носила заявительный характер (если учитель хочет получить категорию, то проходит, если нет — не проходит). Мы решили это пересмотреть и сделать процедуру обязательной», — пояснила Гульмира Кудайбердиева.

Она отметила: для тех, кто в пилотном режиме уже прошел аттестацию, категории останутся в силе.