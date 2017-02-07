Школьных учителей в Кыргызстане обяжут получать категории

В Кыргызстане все учителя будут обязаны пройти аттестацию и получить категорию. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.
Депутат Евгения Строкова напомнила, что еще в 2016 году в бюджете предусмотрели деньги на доплату учителям за категории. «К марту 2017 года уже должны были присвоить категории и повысить зарплату педагогам. Почему этого еще не произошло?» — спросила нардеп.
«В бюджете были предусмотрены средства. В пилотных школах процедура аттестации уже прошла. Но выявлены некоторые проблемы. В частности, в равные условия поставили молодых специалистов, которые только окончили институт, и тех, кто отработал уже по 30 лет. А
Она отметила: для тех, кто в пилотном режиме уже прошел аттестацию, категории останутся в силе.
Ранее сообщалось, что после внедрения новой системы оплаты работы учителей в 2011 году ликвидировали категории, что вызвало недовольство у педагогов. Минобразования пообещало их вернуть и назвало сумму доплат: 1, 1,5 и 2 тысячи сомов. Минфин предусматривал в 2016 году 235 миллионов сомов на доплату учителям за категории. В сентябре