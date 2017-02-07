Соответствует ли занимаемой должности министр здравоохранения, решают в ЖК

В парламенте решают, соответствует ли министр здравоохранения Талантбек Батыралиев занимаемой должности.

Члены профильного комитета обсуждают проект постановления Жогорку Кенеша о состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и зданий, принадлежавших организациям здравоохранения. Вопрос этот обсудили в ходе правительственного дня 26 января. Тогда, напомним, депутаты раскритиковали работу правительства. Отдельные нардепы остались недовольны отсутствием главы Минздрава, которого вызвали на заседание в правительство, и тем, что не смогли задать вопросы ему лично.

В проекте постановления правительству поручают до 1 июня провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также исключить их из Программы приватизации госсобственности. Кроме того, поручено использовать кризисные и реабилитационные центры по назначению. А также рассмотреть вопрос о соответствии Батыралиева занимаемой должности.

Отдельные члены комитета сегодня отметили, что ответственность Батыралиева можно рассматривать, но не сегодня и не в рамках этого постановления. Иначе надо тогда рассматривать ответственность чиновников и других сфер.

Сам Талантбек Батыралиев отметил, что не согласен с этим пунктом проекта постановления.

«На правительственном дне рассматривалось несколько вопросов. По онкологии и гематологии, в частности, были претензии к Министерству здравоохранения. Приняли решения по оптимизации абсолютно не в пользу пациентов. Были предложения по неудовлетворительной оценке работы правительства и Министерства здравоохранения в частности. Мы должны принять решение. Есть стенограмма, мы не можем просто взять и исключить этот пункт о министре здравоохранения», — заметила Наталья Никитенко.