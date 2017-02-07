Под закрытие попали региональные институты в Кыргызстане

В Кыргызстане под закрытие попали региональные институты. Об этом сегодня сообщила в парламенте депутат Евгения Строкова.

На заседании обсудили ход оптимизации системы высшего профессионального образования. Представители Кара-Балтинского технологического института при КГТУ имени Раззакова отметили, что они были на самофинансировании, однако в 2016-м попали под оптимизацию. Институт реорганизовали в факультет без права юридического лица, с чем они не согласны.

Сотрудники еще одного института — предпринимательства — отметили, что они также находятся на полном самофинансировании и задолженностей по налогам и отчислениям не имеют. Там обучаются 1 тысяча 125 студентов.

«В 2016 году Министерство образования и науки приняло решение считать институт не эффективно действующим вузом и объединить его с другим высшим учебным заведением или преобразовать в спуз. Хотя изменение статуса осуществляется по результатам его аккредитации. Министерство признает, что нарушает нормы, и отмечает, что окончательное решение примут по итогам аккредитации. Но по статусу по сей день нет четкого решения», — посетовали представители института.