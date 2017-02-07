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Власть

Депутат местного кенеша лишился и мандата, и прежней работы

Депутат айыльного кенеша лишился и мандата, и прежней работы, сообщили на заседании ЦИК.

По его данным, специалист военно-учетного стола Кызыл-Озгорушского айыльного аймака Токтогульского района Джалал-Абадской области Махаратбек Бердигулов выставил свою кандидатуру на выборах в местный кенеш. Как и следовало по закону, на основании собственного заявления на время предвыборной кампании он приостановил исполнение своих обязанностей с сохранением зарплаты среднего размера.

По итогам выборов, которые состоялись 16 декабря, он был избран депутатом и по закону должен был в течение трех дней сложить полномочия, которые не могут совмещаться с депутатской деятельностью, либо отказаться от депутатства. Однако не сделал ни того, ни другого.

Позже, 5 января, когда он уже был депутатом местного кенеша, Махаратбека Бердигулова уведомили, что он должен продолжить работу или уволиться. Поэтому 30 января он написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом более месяца занимал должность муниципального служащего исполнительного органа и депутата, отметил ЦИК.

Кроме того, он, уже будучи депутатом и занимая должность в айыл окмоту, участвовал в выборах главы местной исполнительной власти.

Рабочая группа ЦИК, рассмотрев данный случай, пришла к выводу, что был нарушен ряд процедур выборного законодательства, и внесла предложение досрочно прекратить полномочия депутата местного кенеша Махаратбека Бердигулова, признать выборы главы айыл окмоту несостоявшимися и провести переголосование с легитимным составом депутатов.

ЦИК принял решение прекратить полномочия депутата Бердигулова, а на выборах нового главы айыл окмоту провести переголосование без участия отстраненного депутата.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44511/
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