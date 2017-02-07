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Власть

ВИЧ-положительные дети не получают помощи

В Кыргызстане ВИЧ-положительные дети не получают помощи. Об этом заявила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, в прошлом созыве Жогорку Кенеш принял постановление о поддержке ВИЧ-положительных детей, которых заразили в больнице. «Для них предусмотрели пособия в 10 тысяч сомов. Родители имеют это постановление на руках, но моральной и материальной поддержки ноль. Помощи до сих пор никакой. Дети очень часто болеют, средств на лечение родителям совсем не хватает», — сказала Аида Исмаилова.

Представители Минфина отметили, что до сегодняшнего дня финансирование лечения ВИЧ/СПИДа осуществлялось за счет Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

По данным республиканского центра «СПИД», на 1 января в республике зарегистрировано 7 тысяч 117 случаев ВИЧ-инфекции. Из них у граждан КР — 6 тысяч 747. Часть из них выехали за пределы страны, 1 тысяча 564 человека умерли. В настоящий момент живых ВИЧ-инфицированных 5 тысяч 553, детей с ВИЧ — 580.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44514/
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