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Власть

В Налоговой службе Кыргызстана новый председатель

Назначен новый председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что сегодня премьер-министр Кыргызстана подписал распоряжение, по которому главой ГНС стал Октябрь Абдыкаимов. Ранее он занимал должность заместителя председателя ведомства.

Интернет
Фото: Интернет. Новый глава Налоговой службы.

Октябрь Абдыкаимов родился 7 ноября 1971 года в Бишкеке. Окончил в 1995 году Кыргызский государственный национальный университет по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал инспектором отдела по НДС в Государственной налоговой инспекции по городу Бишкеку. Занимал различные должности в Налоговой службе.

2008–2009 годы — заведующий сектором экономической и социальной политики администрации президента КР.

2009 год — заведующий сектором финансовой политики и отделом экономической и социальной политики администрации президента КР.

2009–2010 годы — эксперт службы стратегий и программ Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям.

С 17 ноября 2011 года — заместитель председателя Государственной налоговой службы КР.

Напомним, прежний глава ГНС Замирбек Осмонов перешел на новую работу. Его назначили главой Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44522/
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