Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает
— подписан
— Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом аппарата президента.
Окмотпресс: Подписаны распоряжение, постановления:
— Октябрь Абдыкаимов назначен председателем ГНС;
— о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики»;
— о внесении изменений и дополнений в постановление правительства «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов»;
— об утверждении временного положения о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции военного назначения;
— об утверждении правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом;
— о вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области
— об утверждении проекта «Финансирование сельского
— об утверждении плана действий правительства по реализации программы «Доверие и единство» на 2017 год.
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