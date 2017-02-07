Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

— подписан Уголовно-процессуальный кодекс;

— Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом аппарата президента.

Окмотпресс: Подписаны распоряжение, постановления:

— Октябрь Абдыкаимов назначен председателем ГНС;

— о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики»;

— о внесении изменений и дополнений в постановление правительства «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов»;

— об утверждении временного положения о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции военного назначения;

— об утверждении правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом;

— о вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области топливно-энергетического комплекса;

— об утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства-5 »;

— об утверждении плана действий правительства по реализации программы «Доверие и единство» на 2017 год.

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