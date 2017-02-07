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Власть

Меланья Трамп запросила многомиллионную компенсацию с Daily Mail за клевету

Фото: AP Photo/David J. Phillip. Дональд Трамп и его супруга Меланья

Супруга президента США Меланья Трамп вновь подала судебный иск и запросила многомиллионную компенсацию от британской газеты Daily Mail за публикацию сообщений, содержащих ложную информацию и порочащие ее сведения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, иск подан в суд в Нью-Йорке. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум 150 миллионов долларов.

До этого суд в Мэриленде отклонил иск к Daily Mail о клевете, поданный адвокатами супруги Трампа. Отмечалось, что главным аргументом защиты стало нарушение формальных процедур подачи иска.

Судья постановила, что суд в Мэриленде не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания, так как у последнего нет филиалов на территории штата. В Нью-Йорке же у Daily Mail есть офис, сообщило AP.

Отправной точкой конфликтной ситуации стала публикация в Daily Mail, где утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната.

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Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако информацию подхватили многие британские и американские издания, не перепроверив достоверность источников.

В августе 2016 года адвокат жены Трампа Чарльз Хардер предупредил СМИ о намерении подать в суд за муссирование ложных и порочащих слухов относительно работы Меланьи якобы в «эскортном агентстве» в 1990-х. Такое предупреждение обычно дает потенциальным ответчикам время одуматься и принести извинения. Издания Inquisitr, Bipartisan Report и ряд других аннулировали свои материалы и извинились. Daily Mail удалила статью, но просить прощения не стала.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44538/
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