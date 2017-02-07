Меланья Трамп запросила многомиллионную компенсацию с Daily Mail за клевету

Супруга президента США Меланья Трамп вновь подала судебный иск и запросила многомиллионную компенсацию от британской газеты Daily Mail за публикацию сообщений, содержащих ложную информацию и порочащие ее сведения. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как отмечается, иск подан в суд в Нью-Йорке. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум 150 миллионов долларов.
До этого суд в Мэриленде отклонил иск к Daily Mail о клевете, поданный адвокатами супруги Трампа. Отмечалось, что главным аргументом защиты стало нарушение формальных процедур подачи иска.
Судья постановила, что суд в Мэриленде не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания, так как у последнего нет филиалов на территории штата. В
Отправной точкой конфликтной ситуации стала публикация в Daily Mail, где утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в
Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако информацию подхватили многие британские и американские издания, не перепроверив достоверность источников.
В августе 2016 года адвокат жены Трампа Чарльз Хардер предупредил СМИ о намерении подать в суд за муссирование ложных и порочащих слухов относительно работы Меланьи якобы в «эскортном агентстве» в