Отставки вице-премьер-министра Олега Панкратова требуют в Жогорку Кенеше

Депутаты Жогорку Кенеша требует отставки
С предложением освободить Олега Панкратова от должности за неоднократное неисполнение решений Конституционной палаты выступил депутат Исхак Масалиев.
«Если он боится, надо принимать меры. Неужели мы будем ждать, когда он придет и отчитается?» — заявил депутат.
Общественность обвиняет во всем депутатов. Дождь идет — мы виноваты, в семейных проблемах мы виноваты. А правительство не отчитывается за национализированные объекты.Исхак Масалиев
Некоторые депутаты поддержали его и предложили привлечь Олега Панкратова к уголовной ответственности.
Однако лидер фракции СДПК Иса Омуркулов спросил, не поменяют ли они через время свое мнение и не отзовут ли решение.