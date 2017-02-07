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Власть

Отставки вице-премьер-министра Олега Панкратова требуют в Жогорку Кенеше

Депутаты Жогорку Кенеша требует отставки вице-премьер-министра Олега Панкратова из-за того, что он не явился на заседание парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и не отчитался о приватизированных объектах.

С предложением освободить Олега Панкратова от должности за неоднократное неисполнение решений Конституционной палаты выступил депутат Исхак Масалиев.

«Если он боится, надо принимать меры. Неужели мы будем ждать, когда он придет и отчитается?» — заявил депутат.

Общественность обвиняет во всем депутатов. Дождь идет — мы виноваты, в семейных проблемах мы виноваты. А правительство не отчитывается за национализированные объекты.

Исхак Масалиев

Некоторые депутаты поддержали его и предложили привлечь Олега Панкратова к уголовной ответственности.

Однако лидер фракции СДПК Иса Омуркулов спросил, не поменяют ли они через время свое мнение и не отзовут ли решение.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44560/
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