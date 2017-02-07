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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша не понимают, где «Ата Мекен» устраивает шоу

Фракция «Ата Мекен» выступает за отставку правительства Кыргызстана, но поддерживает вице-премьер-министра Олега Панкратова. Депутат Мыктыбек Абдылдаев не понимает такой избирательности и где «Ата Мекен» устраивает шоу.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам возмутились отсутствием Олега Панкратова. Он должен был отчитаться по национализированным объектам.

Комитет отклонил предложение Исхака Масалиева отстранить чиновника от должности и поддержал предложение Алмамбета Шыкмаматова отложить рассмотрение вопроса.

Я не понял Шыкмаматова. Вы собираете подписи за отставку правительства. Почему вы тогда поддерживаете Панкратова?

Мыктыбек Абдылдаев

На что заместитель председателя комитета ответил: «Я хочу прекратить популистское шоу. Если мы всегда будем говорить „кетсин“ и заключать под стражу чиновников, это не повысит авторитет парламента. Речь о решении Конституционной палаты. Вина Панкратова никчемная. Он чист, как стеклышко. Над ним стоит премьер-министр. Признать, принадлежит ли имущество Максиму Бакиеву? Конечно, Панкратов боится такой ответственности. В решении суда размыто написано».

Тогда отставка правительства — это шоу? А предложение Омуркулова и Масалиева тоже шоу?

Мыктыбек Абдылдаев

Алмамбет Шыкмаматов считает, что отвечать за Олега Панкратова должен премьер-министр.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44563/
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