Депутаты Жогорку Кенеша не понимают, где «Ата Мекен» устраивает шоу

Фракция «Ата Мекен» выступает за отставку правительства Кыргызстана, но поддерживает
На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству,
Комитет отклонил предложение Исхака Масалиева отстранить чиновника от должности и поддержал предложение Алмамбета Шыкмаматова отложить рассмотрение вопроса.
Я не понял Шыкмаматова. Вы собираете подписи за отставку правительства. Почему вы тогда поддерживаете Панкратова?Мыктыбек Абдылдаев
На что заместитель председателя комитета ответил: «Я хочу прекратить популистское шоу. Если мы всегда будем говорить „кетсин“ и заключать под стражу чиновников, это не повысит авторитет парламента. Речь о решении Конституционной палаты. Вина Панкратова никчемная. Он чист, как стеклышко. Над ним стоит
Тогда отставка правительства — это шоу? А предложение Омуркулова и Масалиева тоже шоу?Мыктыбек Абдылдаев
Алмамбет Шыкмаматов считает, что отвечать за Олега Панкратова должен