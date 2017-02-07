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Власть

Счетная палата и Генпрокуратура не могут проверить Верхненарынский каскад ГЭС

Счетная палата и Генеральная прокуратура Кыргызстана не могут проверить, на что потрачено $37 миллионов при строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Жогорку Кенеш поручил Счетной палате и Генеральной прокуратуре проверить ЗАО «Каскад Верхненарынских ГЭС». Однако, по словам председателя СП Улукбека Марипова, это невозможно.

«Счетная палата уполномочена проверять только объекты с госдолей. В ЗАО акции разделены между Кыргызстаном и Россией пополам», — сказал он.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов пояснил, что по поручению Жогорку Кенеша Счетная палата может провести аудит таких объектов, так как речь о возврате $37 миллионов, которые будут выплачивать налогоплательщики.

Улукбек Марипов отметил, что можно провести аудит эффективности использования средств после завершения строительства. Но каскад заморожен, поэтому точку в этом вопросе может поставить только международный аудитор.

Представители ПАО «РусГидро» пока не согласились на предложение Национального энергохолдинга Кыргызстана провести независимый аудит.

Первый раунд переговоров состоялся в Москве 23 декабря. Изначально Национальная энергетическая холдинговая компания с недоумением восприняла заявление руководства ПАО «РусГидро» о возможном обращении в международный арбитраж. Холдинг призвал коллег воздержаться от комментариев.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/44570/
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