Счетная палата и Генпрокуратура не могут проверить Верхненарынский каскад ГЭС

Счетная палата и Генеральная прокуратура Кыргызстана не могут проверить, на что потрачено $37 миллионов при строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Жогорку Кенеш поручил Счетной палате и Генеральной прокуратуре проверить ЗАО «Каскад Верхненарынских ГЭС» . Однако, по словам председателя СП Улукбека Марипова, это невозможно.

«Счетная палата уполномочена проверять только объекты с госдолей. В ЗАО акции разделены между Кыргызстаном и Россией пополам», — сказал он.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов пояснил, что по поручению Жогорку Кенеша Счетная палата может провести аудит таких объектов, так как речь о возврате $37 миллионов, которые будут выплачивать налогоплательщики.

Улукбек Марипов отметил, что можно провести аудит эффективности использования средств после завершения строительства. Но каскад заморожен, поэтому точку в этом вопросе может поставить только международный аудитор.

Представители ПАО «РусГидро» пока не согласились на предложение Национального энергохолдинга Кыргызстана провести независимый аудит.