Счетная палата и Генпрокуратура не могут проверить Верхненарынский каскад ГЭС

Счетная палата и Генеральная прокуратура Кыргызстана не могут проверить, на что потрачено $37 миллионов при строительстве Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству,
Жогорку Кенеш поручил Счетной палате и Генеральной прокуратуре проверить
«Счетная палата уполномочена проверять только объекты с госдолей. В ЗАО акции разделены между Кыргызстаном и Россией пополам», — сказал он.
Депутат Алмамбет Шыкмаматов пояснил, что по поручению Жогорку Кенеша Счетная палата может провести аудит таких объектов, так как речь о возврате $37 миллионов, которые будут выплачивать налогоплательщики.
Улукбек Марипов отметил, что можно провести аудит эффективности использования средств после завершения строительства. Но каскад заморожен, поэтому точку в этом вопросе может поставить только международный аудитор.
Представители ПАО «РусГидро» пока не согласились на предложение Национального энергохолдинга Кыргызстана провести независимый аудит.
Первый раунд переговоров состоялся в Москве 23 декабря. Изначально Национальная энергетическая холдинговая компания с недоумением восприняла заявление руководства П