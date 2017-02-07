Депутаты отложили рассмотрение пяти из семи вопросов повестки дня

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике отложили рассмотрение пяти из семи вопросов повестки дня.

Четыре законопроекта, которые касаются внесения поправок в Налоговый кодекс, будут рассматривать через две недели. Два законопроекта депутаты и правительство хотят объединить. Еще по двум есть замечания у членов ЖК.

Еще один законопроект — о госзакупках — вообще сняли с повестки дня. Депутаты предлагали разрешить школам тратить спонсорские деньги без обязательного проведения тендера и публикации объявлений на портале госзакупок.

Однако в правительстве депутатам предложили отозвать документ, поскольку кабмин в ближайшее время готовится представить новую редакцию закона о госзакупках. В документе будут, в том числе, прописаны и вопросы траты родительских взносов.

«Мы поговорили с инициаторами и просим вопрос снять с повестки дня. Мы будем отзывать законопроект», — сообщил Дастан Бекешев.