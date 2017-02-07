Депутаты против повышения штрафов за непредставление налоговой отчетности

Депутаты Жогорку Кенеша выступили против повышения штрафов за непредставление налоговой отчетности. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил Нурланбек Макеев.
На рассмотрение нардепов вынесен законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Документом предлагается разделить штрафы за непредставление налоговой отчетности.
Так, непредставление единой налоговой декларации в установленные законом сроки влечет наложение административного штрафа:
Непредставление иных налоговых отчетов с нулевыми показателями либо непредставление налоговых отчетов налогоплательщиками, не имеющими налоговой задолженности, в установленные законом сроки влечет наложение административного штрафа:
Непредставление иных налоговых отчетов, расчетов и других документов, связанных с налогообложением, в установленные законом сроки налогоплательщиками, имеющими налоговую задолженность, влечет наложение административного штрафа в зависимости от суммы налоговой задолженности от 50 тысяч до 500 тысяч сомов. При этом приведены примерные размеры штрафов:
Именно эта часть вызвала негодование у депутатов.
Надо думать, прежде чем повышать штрафы. Если мы и дальше будем штрафовать всех, то ни одного бизнесмена не останется, и инвесторы не придут.Нурланбек Макеев
«Штраф, который был, работает. Почему вы снова хотите поднять планку? Зачем это делать? У вас нет других источников дохода?» — заявил депутат Нурланбек Макеев.
Однако по итогам рассмотрения депутаты комитета поддержали концепцию законопроекта и отправили его на голосование палаты в первом чтении. При этом заметили, что ко второму чтению представят замечания.