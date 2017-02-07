Депутаты против повышения штрафов за непредставление налоговой отчетности

Депутаты Жогорку Кенеша выступили против повышения штрафов за непредставление налоговой отчетности. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил Нурланбек Макеев.

На рассмотрение нардепов вынесен законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Документом предлагается разделить штрафы за непредставление налоговой отчетности.

Так, непредставление единой налоговой декларации в установленные законом сроки влечет наложение административного штрафа:

на граждан — в размере 2 тысяч сомов;

юридических лиц — 10 тысяч сомов.

Непредставление иных налоговых отчетов с нулевыми показателями либо непредставление налоговых отчетов налогоплательщиками, не имеющими налоговой задолженности, в установленные законом сроки влечет наложение административного штрафа:

на граждан — 500 сомов;

на должностных лиц — 1 тысячу сомов;

на юридических лиц — 10 тысяч сомов.

Непредставление иных налоговых отчетов, расчетов и других документов, связанных с налогообложением, в установленные законом сроки налогоплательщиками, имеющими налоговую задолженность, влечет наложение административного штрафа в зависимости от суммы налоговой задолженности от 50 тысяч до 500 тысяч сомов. При этом приведены примерные размеры штрафов:

на граждан — от 1 тысячи сомов до 2 тысяч сомов;

на должностных лиц — от 1,5 тысяч сомов до 5 тысяч сомов;

на юридических лиц — от 12 тысяч сомов до 16 тысяч сомов.

Именно эта часть вызвала негодование у депутатов.

Надо думать, прежде чем повышать штрафы. Если мы и дальше будем штрафовать всех, то ни одного бизнесмена не останется, и инвесторы не придут. Нурланбек Макеев

«Штраф, который был, работает. Почему вы снова хотите поднять планку? Зачем это делать? У вас нет других источников дохода?» — заявил депутат Нурланбек Макеев.

Однако по итогам рассмотрения депутаты комитета поддержали концепцию законопроекта и отправили его на голосование палаты в первом чтении. При этом заметили, что ко второму чтению представят замечания.