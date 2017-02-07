Земельные наделы получат около 242 тысяч человек в результате развития ирригации. Вопрос обсуждался на рабочем совещании по проекту Госпрограммы развития ирригации Кыргызстана на 2017–2026 годы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что программа является важным инструментом по решению проблемы эффективного использования водных ресурсов страны.

Программа позволит решить комплекс проблем, в частности, обеспечить продовольственную безопасность, сократить бедность и миграцию сельского населения. Сооронбай Жээнбеков

По информации директора Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбека Таштаналиева, программа позволит при выделении 58,8 миллиарда сомов ввести 65,5 тысячи гектаров новых орошаемых земель, на 51 тысячу га повысить водообеспеченность земель, 9,5 тысячи га перевести с машинного на самотечное орошение, на 50 тысяч га улучшить мелиоративное состояние земель.

Планируется, что земельные наделы получат около 242 тысяч человек. Введенные новые орошаемые земли не только создадут новые рабочие места, но и при пересчете на среднюю арендную плату позволят ежегодно получать около 1,5 миллиарда сомов.

В этой связи премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил провести работу по поиску инвесторов, чтобы не создавать нагрузку на республиканский бюджет.

По итогам совещания одобрен проект концепции Государственной программы развития ирригации на 2017–2026 годы. Проект в ближайшее время вынесут на рассмотрение правительства.