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Власть

Журналисты нашли в Турции еще одну компанию, принадлежавшую президенту

Журналисты издания Kloop.kg нашли еще одну турецкую компанию, которая принадлежала президенту Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. Информация о ней размещена на сайте Kloop.kg.

Отмечается, что в декабре 2006 года Алмазбек и Раиса Атамбаевы продали свои доли в турецкой компании Foreks Makina. Эта компания также связана с продажей электроприборов. В ней супругам принадлежало по 2,8 тысячи акций стоимостью 25 турецких лир каждая. Официально сделка принесла Атамбаевым 140 тысяч лир, или около $98 тысяч по курсу на декабрь 2006 года. Рыночная цена сделки пока не оглашалась. При этом точно не известно, когда Атамбаев приобрел акции в компании Foreks Makina. Данные есть в бумажном бюллетене, но они не опубликованы на сайте Торгового регистра Турции.

Foreks Makina попала во владение граждан Турции Левента и Ахмета Коркмазов. В 2012 году перепродали компанию Ахмету Кайе из Termikel Group. В октябре 2015 года Ахмет Кайя объединил Foreks Makina с Elektromed Elektronik. Отметим, что именно после продажи последней компании Алмазбек Атамбаев заработал $35 миллионов.

Сама компания Elektromed Elektronik занимается производством электросчетчиков и входит в большой холдинг Termikel Group. Как пишет компания, она занимает четвертое место в мире по производству счетчиков, а само производство находится в Анкаре.

Elektromed с Кыргызстаном связывает генеральный директор Termikel Group Ахмет Кайя. Согласно информации МИД Кыргызстана, он был председателем исполкома турецко-кыргызского делового совета. Издание «Фергана» называет его «старейшим другом» Атамбаева и приближенным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в начале апреля на встрече с генеральным прокурором Индирой Джолдубаевой президент передал ей документы о продаже предприятия в Измире. Тогда говорилось, что за это президент выручил 45 миллиардов лир, или $35 миллионов. Накануне в пресс-службе главы государства признались, что ошиблись при подсчете миллионов Алмазбека Атамбаева и перепутали рыночную стоимость компании и долю в уставном капитале.

Глава государства отчитался перед надзорным органом страны после того, как лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев обвинил Алмазбека Атамбаева в ведении бизнеса на Кипре.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49398/
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