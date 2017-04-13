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Власть

В Кыргызстане предложили создавать родительские дружины

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев предложил создавать дружины, состоящие из родителей-добровольцев, которые будут патрулировать улицы и территории вокруг школ.

«Участились случаи пропажи детей — как в Бишкеке, так и по всему Кыргызстану. Подрастающее поколение, к сожалению, живет в условиях неблагоприятных. Огромное количество детей в силу жизненных причин продолжают таскать тележки, пропускать школу. Имеется масса примеров, когда дети попрошайничают, гибнут под колесами автомобилей. И это касается не только детей из неблагополучных семей, но и тех детей и подростков, которые живут в социально благополучных семьях», — сказал парламентарий.

По словам Пархата Тулендыбаева, причины пропажи детей могут быть самыми страшными: педофилия, продажа их органов за границу.

Народный избранник подчеркнул, что необходимо поставить заслон и консолидировать общество, проводить со школьниками работу с участием психологов и Инспекцией по делам несовершеннолетних.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49407/
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