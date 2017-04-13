Правительству предложили отчитаться о денежных средствах для жителей Дачи СУ

В Жогорку Кенеше предложили правительству отчитаться по денежным средствам для жителей поселка Дачи СУ и вопросу присвоения объекту статуса села. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил депутат Алмаз Эргешов.

«В СМИ и социальных сетях информация о том, как будут распределены средства, собранные в помощь пострадавшим от авиакатастрофы, отсутствует», — сказал он.

«В соцсетях ходит информация, что все деньги правительство положило на счет в банке для прокручивания. Также у жителей Дачи СУ есть вопросы о том, как будут распределены средства, поступившие от Турции: получат ли помощь люди, живущие на близлежащих территориях и которые дышат вредными веществами после катастрофы, переселят их или нет. Если не переселят, то они просят присвоить территории статус села и помочь улучшить инфраструктуру. Правительству нужно дать ответы на все эти вопросы», — предложил Алмаз Эргешов.