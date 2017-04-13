Депутат предложил присвоить имя манасчи Жусупа Мамая одной из городских улиц

Депутат Жунус уулу Адыл сегодня на пленарном заседании предложил присвоить имя манасчи Жусупа Мамая одной из городских улиц.

По его словам, он был особенным манасчи, который не только устно рассказывал «Манас», но и записывал его.

«В 2018 году будет отмечаться столетие Жусупа Мамая. За его заслуги и вклад в духовное возрождение страны предлагаю присвоить его имя одной из улиц в столице или другом городе», — предложил депутат.

Жунус уулу Адыл также добавил, что если правительство решит вопрос с земельным участком для установки памятника, то люди будут готовы помочь финансами.