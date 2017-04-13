Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке

В столичном кенеше вновь выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке.
«Многие годы мы финансируем за счет городского бюджета частную еврейскую школу. Это законно? И почему тогда с другими частными школами вы так не поступаете?» — спросил депутат Сайдахмат Исмаилов (
«Я считаю, что это незаконно. Должен быть равный подход ко всем. Есть школа «Давха», где обучают
Эрнис Зарлыков заметил, что в «Давхе» освобождены только малоимущие, остальные платят за учебу.
Депутаты обсуждают бюджет столицы на 2017 год.