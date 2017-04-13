Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке

В столичном кенеше вновь выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке.

«Многие годы мы финансируем за счет городского бюджета частную еврейскую школу. Это законно? И почему тогда с другими частными школами вы так не поступаете?» — спросил депутат Сайдахмат Исмаилов ( «Онугуу-Прогресс» ).

Вице-мэр Эрнис Зарлыков сказал: «Мы оплачиваем только коммунальные услуги — 474 тысячи сомов в год. Еврейская школа — частно-государственная . Тем более там ученики учатся абсолютно бесплатно, взносов от родителей нет. В других частных учреждениях оплата ежемесячная».

«Я считаю, что это незаконно. Должен быть равный подход ко всем. Есть школа «Давха», где обучают девочек-сирот . Но эта школа по полной за все платит. А интересы еврейской школы лоббируют многие депутаты. Нужно пересмотреть вопрос по ней», — настаивал Сайдахмат Исмаилов.

Эрнис Зарлыков заметил, что в «Давхе» освобождены только малоимущие, остальные платят за учебу.

Депутаты обсуждают бюджет столицы на 2017 год.