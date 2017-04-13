Депутат видит риски в исполнении бюджета Бишкека

Депутат столичного кенеша Таалайбек Сагынов («Кыргызстан») видит риски в исполнении бюджета Бишкека. Об этом он заявил сегодня на сессии.
«Я не просто говорю, чтобы выделиться. Я действительно вижу определенные риски, которые мы можем получить в 2018–2019 годах, в том числе и по подоходному налогу», — сказал он.
«Рост дохода местного бюджета в
«Наибольший риск вызывает факт того, что компенсация в размере 1,9 миллиарда сомов выделяется только на один год. Разрыв, который может возникнуть в 2018–2019 годах, мэрия предлагает закрыть за счет установления доли расщепления подоходного налога в 100 процентов. Но шансов, что это будет сделано в
Таалайбек Сагынов также напомнил, что школьное образование не имеет отношения к городу Бишкеку, а является программой республиканского значения (в ответственности Министерства образования). «И только в Бишкеке оно финансируется через местный бюджет. Сама же собственная социальная политика столицы в размере 312 миллионов сомов не просто застыла на месте, но и уменьшилась по сравнению с
«Мы все риски просчитываем и предусмотрели, — заверил
На сессии обсуждают бюджет столицы на 2017 год.