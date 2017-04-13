Чолпон-Ата получит деньги на реабилитацию системы водоснабжения

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении кредитное соглашение по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ате ».

Отмечено, что его цель — оказание помощи в реабилитации и расширении системы водоснабжения и канализации в городе.

Согласно справке-обоснованию , строительство системы водоснабжения в Чолпон-Ате впервые началось в 1950 году и расширялось с 1960–1970 годов, по мере роста населения.

«В связи с увеличением количества населения и других потребителей питьевой воды, а также износом водопроводных и канализационных сетей, системы питьевого водоснабжения и канализации Чолпон-Ата нуждается в реабилитации и реконструкции», — указано в документе.

Уточняется, что для этого необходимы значительные финансовые средства, которыми мэрия Чолпон-Аты не располагает. Решение вопроса возможно за счет привлечения внешних и внутренних инвестиций. Стоимость проекта составляет 6,2 миллиона евро.

Депутаты поддержали соглашение единогласно.