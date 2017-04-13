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Власть

Кара-Суу получит 6,3 миллиона евро на реабилитацию системы водоснабжения

Депутаты парламента одобрили в третьем чтении кредитное соглашение по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу».

«Для реализации мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой города Кара-Суу необходимы значительные финансовые средства, которыми мэрия города Кара-Суу не располагает, решение данного вопроса возможно за счет привлечения внешних и внутренних инвестиций», — говорится в документе.

Учитывая успешную реализацию действующих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Европейский банк реконструкции и развития принял решение о поддержке данного проекта. Стоимость его составляет 6,35 миллиона евро.

Все 116 зарегистрированных депутатов проголосовали единогласно.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49456/
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