Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле

По их данным, кандидатура Сопокова уже прошла утверждение в профильном комитете. Ожидается, что президент Алмазбек Атамбаев на днях подпишет соответствующий указ о назначении.
Эркин Сапоков, согласно представленной в парламенте
Эркин Сопоков окончил Ташкентский исламский институт. После окончания этого вуза он пришел работать шофером на «Кыргызавтомаш». Позже он закончил Кыргызский государственный педагогический университет. А в 2005 году завершил обучение в Бишкекском филиале Московского института предпринимательства и права.
Последнее место работы — директор госучреждения «Государственная резиденция № 1» при Управлении делами президента и правительства.
В личном резюме указано, что Эркин Сопоков владеет турецким и арабским языками.