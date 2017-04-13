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Власть

Ош получит кредит для управления твердыми отходами

Депутаты одобрили проект Закона КР «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош».

Согласно справке-обоснованию, целью проекта является содействие в улучшении системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош.

«На сегодняшний день в специализированном муниципальном предприятии «Ош-Тазалык» работают 183 человека. В предприятии для вывоза мусора имеется всего 47 единиц техники, из них 38 находятся в рабочем состоянии. В городе имеется 348 площадок для сбора твердых бытовых отходов, установлено 576 контейнеров, 118 кузов-контейнеров. В среднем в день вывозится 950–1000 кубометров мусора», — говорится в документе.

По статистическим данным, в городе Ош проживают 260 тысяч человек, однако за счет внутренней и внешней миграции проживают более 500 тысяч человек.

Вывозимый из города мусор доставляется на полигон, дальность расстояния которого составляет 7 км. В городе Ош имеется только один полигон, который в настоящее время заполнен.

В этой связи для строительства нового полигона, приобретения спецтехники и переработки мусора необходимо привлечение инвестиций для улучшения системы управления твердыми отходами в городе Ош.

Общая сумма проекта - 10,95 миллиона евро, из которых 5 миллионов - кредитные средства (ЕБРР – 2 миллиона и Европейский инвестиционный банк – 3 миллиона).

Кроме того, 5 миллионов евро — грант Инвестиционного фонда для Центральной Азии Европейского союза и 950 тысяч — грант технического содействия ЕБРР на реализацию проекта, указанный в Кредитном соглашении.

Кредитные средства ЕБРР предоставляются на 15 лет, в том числе 3 года льготного периода, с процентной ставкой за обслуживание Еврибор + 1 процент. Погашение кредитных средств будет осуществляться согласно условиям соглашения.

Все 116 зарегистрированных депутатов единогласно проголосовали «за».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49460/
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