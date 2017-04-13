Ош получит кредит для управления твердыми отходами

Депутаты одобрили проект Закона КР «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош».
Согласно
«На сегодняшний день в специализированном муниципальном предприятии «
По статистическим данным, в городе Ош проживают 260 тысяч человек, однако за счет внутренней и внешней миграции проживают более 500 тысяч человек.
Вывозимый из города мусор доставляется на полигон, дальность расстояния которого составляет 7 км. В городе Ош имеется только один полигон, который в настоящее время заполнен.
В этой связи для строительства нового полигона, приобретения спецтехники и переработки мусора необходимо привлечение инвестиций для улучшения системы управления твердыми отходами в городе Ош.
Общая сумма проекта - 10,95 миллиона евро, из которых 5 миллионов - кредитные средства (ЕБРР – 2 миллиона и Европейский инвестиционный банк – 3 миллиона).
Кроме того, 5 миллионов евро — грант Инвестиционного фонда для Центральной Азии Европейского союза и 950 тысяч — грант технического содействия ЕБРР на реализацию проекта, указанный в Кредитном соглашении.
Кредитные средства ЕБРР предоставляются на 15 лет, в том числе 3 года льготного периода, с процентной ставкой за обслуживание Еврибор + 1 процент. Погашение кредитных средств будет осуществляться согласно условиям соглашения.
Все 116 зарегистрированных депутатов единогласно проголосовали «за».