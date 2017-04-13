Временная депутатская комиссия считает невыгодной продажу MegaСom

Временная депутатская комиссия считает, что невыгодно продавать MegaСom. Об этом сегодня в ходе пленарного заседание сообщил ее глава Анвар Артыков.
Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая
В комиссии уточнили, что компания в год дает около 1 миллиарда сомов дивидендов, и внесли предложение предоставить компании денежные средства для обновления оборудования.