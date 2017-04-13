ГКНБ: Дело Райкана Тологонова до конца месяца передадим в суд

«Дело экс-депутата Райкана Тологонова до конца месяца передадим в суд», — ответил представитель ГКНБ на вопрос депутатов, смогут ли правоохранительные органы и ГКНБ поставить точку в деле по мародерству.

Отметим, 28 марта экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова арестовали по подозрению в мародерстве. Ранее, в апреле 2010 года, его уже задерживали по данному факту. По версии следствия, именно под его руководством группа лиц совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье экс-президента КР Бакиева и его приближенным.

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В свою очередь депутат Эмил Токтошев сказал, что по мародерству и банковским ячейкам новой информации парламентарии не получили.