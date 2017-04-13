Бахадыр Сулейманов и Анвар Артыков поссорились из-за женщин

Сегодня на пленарном заседании между депутатом Бахадыром Сулеймановым и главой временной депутатской комиссии Анваром Артыковым произошла перепалка
«Я прошу тон поубавить, а нашим женщинам отвечать аккуратней. Вы же
Бахадыр Сулейманов задал вопрос, как можно написать то, что написано в справке временной депутатской комиссии.
«Вы читали ее? «Дальнейшее исследование материалов показало, что расстановка кадров имела определенную цель». Вы что, суд или следствие? Жизнь коротка, придет день, и все мы будем отвечать», — сказал Бахадыр Сулейманов.
В свою очередь Анвар Артыков попросил не придумывать, что «Ата Мекен» — для него раздражитель. «Какой привет — такой ответ, не нужно унижать меня, и буду отвечать достойно, чтобы я оставался мужичиной. Ни одно хамство не останется без ответа», — ответил Анвар Артыков.
Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая