Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова «сидит и воняет» в парламенте

Сегодня во время пленарного заседания поругались депутаты Аида Салянова из фракции «Ата Мекен» и глава временной депутатской комиссии по мародерству 2010 года Анвар Артыков (СДПК).
По словам Аиды Саляновой, Анвар Артыков с самого начала предвзято относится к лидеру фракции Омурбеку Текебаеву, поэтому стал председателем комиссии по делу о мародерствах, хотя, по ее словам,
«Надеюсь, Бог меня убережет от встречи с такими людьми», — сказала депутат.
«Пусть меня Бог побережет от вас! Ела, пила вдоволь, почему бы теперь не успокоиться?» — парировал Анвар Артыков.
«Несете всякую чушь!» — крикнула Аида Салянова.
«Сама сидишь, говоришь тут, прям воняет», — ответил член СДПК.
Время для выступления Аиды Саляновой закончилось, она попросила дать ей дополнительное, потому что отведенное ушло на спор, однако спикер Чыныбай Турсунбеков отказал.