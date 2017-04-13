Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова «сидит и воняет» в парламенте

Сегодня во время пленарного заседания поругались депутаты Аида Салянова из фракции «Ата Мекен» и глава временной депутатской комиссии по мародерству 2010 года Анвар Артыков (СДПК).

По словам Аиды Саляновой, Анвар Артыков с самого начала предвзято относится к лидеру фракции Омурбеку Текебаеву, поэтому стал председателем комиссии по делу о мародерствах, хотя, по ее словам, из-за конфликта интересов должен был взять самоотвод.

«Надеюсь, Бог меня убережет от встречи с такими людьми», — сказала депутат.

«Пусть меня Бог побережет от вас! Ела, пила вдоволь, почему бы теперь не успокоиться?» — парировал Анвар Артыков.

«Несете всякую чушь!» — крикнула Аида Салянова.

«Сама сидишь, говоришь тут, прям воняет», — ответил член СДПК.

Время для выступления Аиды Саляновой закончилось, она попросила дать ей дополнительное, потому что отведенное ушло на спор, однако спикер Чыныбай Турсунбеков отказал.