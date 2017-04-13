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Власть

Каныбек Иманалиев хотел выступить вместо Никитенко. Спикер закрыл заседание

Сегодня на заседании Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») хотел выступить вместо однопартийца Натальи Никитенко, которая записалась, чтобы задать вопрос главе временной депутатской комиссии Анвару Артыкову.

Отметим, Каныбек Иманалиев на вопросы не записывался. Торага Чыныбай Турсунбеков предупредил, что такое невозможно, и если депутаты поменяются, то он закончит обсуждение вопроса.

В результате словесной перепалки между спикером парламента и депутатом Натальей Никитенко первый объявил об окончании заседания и переносе голосования за проект постановления об итогах работы комиссии.

Напомним, сегодня рассматриваются итоги работы временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства, разграбления банковских ячеек в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, включая ЗАО «Альфа Телеком» (Мегаком), ЗАО «Бишкекская нефтяная компания», ОАО ТНК «Дастан», АО «Азия Универсал Банк», ГП «Кыргыз комур», ранее принадлежавших окружению беглого президента Курманбека Бакиева, вопроса по Кадыржану Батырову и необоснованного повышения тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком».
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49483/
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