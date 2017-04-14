Депутаты спорят, запретить ли мэрии Бишкека распределять свыше миллиона сомов

Депутаты столичного кенеша спорят, запретить ли мэрии Бишкека перераспределять средства свыше миллиона сомов.

Отметим, накануне в первой половине дня БГК принял бюджет города на 2017 год. Председатель бюджетной комиссии Жанарбек Алымов внес свое заключение, согласно которому перераспределение средств из бюджета свыше одного миллиона сомов мэрия должна согласовывать с президиумом БГК по предварительному заключению бюджетной комиссии.

Однако к концу рабочего дня депутат Эрнис Докенов возмутился этим заключением и отметил, что многие депутаты не поняли, за что проголосовали, и предложил пересмотреть вопрос. После долгих споров народные избранники так и не смогли прийти к единому мнению и решили продолжить сессию сегодня, 14 апреля, после 14.00.

«Есть закон о бюджетном праве, который регламентирует эту деятельность, и есть новый Бюджетный кодекс, где четко прописаны полномочия мэрии по передвижению финансовых средств. По закону мэрия также имеет право не чаще двух раз в год вносить поправки в бюджет. Кроме того, до одного процента средств мэрия может направлять на непредвиденные расходы (ЧП, стихийные бедствия)», — пояснил ИА «24.kg» член бюджетной комиссии Таалайбек Сагынов.

Депутат считает неправильным вносить поправки в принятые решения сессии. «Оспаривать решения сессии мы сами, депутаты, не должны, это не совсем логично. Если принятые постановления незаконны, свой протест может внести прокуратура. Тогда мы вернемся к вопросу», — отметил он.

Он также заметил, что Жанарбек Алымов должен был внести свое заключение на рассмотрение депутатов заранее, а не на сессии.