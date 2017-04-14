Конкурентная борьба сельхозпроизводителей должна идти внутри Кыргызстана

Конкурентная борьба между сельхозпроизводителями Кыргызстана в первую очередь должна идти внутри страны, прежде чем выйти на внешние рынки. Об этом заявил сегодня в Жогорку Кенеше на встрече с журналистами депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что для развития сельского хозяйства Минсельхозу необходимо работать с производителями, чтобы они выращивали только определенные сорта культур и породы животных.

«В стране более 7,5 миллиона овец, но все разных пород, 2,5 миллиона голов крупного рогатого скота, но тоже разных пород. В итоге не получается набрать необходимое количество для покупателей», — сказал парламентарий.

По словам Акылбека Жапаров, необходимо стимулировать крестьян к укрупнению и предоставить льготы на 10 лет, чтобы они могли крепко встать на ноги.